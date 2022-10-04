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Вальверде признался, что чувствует себя важным игроком для «Реала»

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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде считает, что может быть полезен команде.
Вальверде признался, что чувствует себя важным игроком для «Реала»
  • AP

«Сегодняшний Вальверде не такой, как тот, что был три года назад. Сегодня я чувствую себя очень важным. Я думаю, что могу помочь команде как в защите, так и в атаке», — приводит слова Вальверде Marca.

24-летний уругвайский хавбек присоединился к «Реалу» в 2016 году. Он провёл за испанский клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать Вальверде летом 2023 года.

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