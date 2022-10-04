Вальверде признался, что чувствует себя важным игроком для «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде считает, что может быть полезен команде.

«Сегодняшний Вальверде не такой, как тот, что был три года назад. Сегодня я чувствую себя очень важным. Я думаю, что могу помочь команде как в защите, так и в атаке», — приводит слова Вальверде Marca.

24-летний уругвайский хавбек присоединился к «Реалу» в 2016 году. Он провёл за испанский клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать Вальверде летом 2023 года.