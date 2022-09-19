Football365: «Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать Вальверде летом 2023 года

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в «Ливерпуле» в 2023 году.

Минувшим летом английский клуб отказался от трансфера футболиста за €100 млн, однако летом 2023-го «Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать Вальверде, сообщает Football365.

24-летний уругвайский хавбек присоединился к «Реалу» в 2016 году. Он провёл за испанский клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Атлетико».