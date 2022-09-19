военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Анчелотти: «Реал» хорошо начал сезон

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Атлетико».

«У нас было преимущество в два мяча, мы хорошо защищались. Я считаю «Атлетико» очень хорошей командой, там много мастеров. Мы начали сезон хорошо, они — похуже, но всё может измениться», — цитирует Анчелотти Marca.

Игра на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

В составе «Реала» мячи забили Родриго (18-я минута), Федерико Вальверде (36-я). У «Атлетико» отличился Марио Эрмосо (83-я).

«Реал» (18 очков) лидирует в чемпионате Испании. «Атлетико» (десять) располагается на седьмой строчке.

Ранее Анчелотти выиграл 100-й матч в Лиге чемпионов по футболу в качестве тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить