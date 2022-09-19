Анчелотти: «Реал» хорошо начал сезон

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Атлетико».

«У нас было преимущество в два мяча, мы хорошо защищались. Я считаю «Атлетико» очень хорошей командой, там много мастеров. Мы начали сезон хорошо, они — похуже, но всё может измениться», — цитирует Анчелотти Marca.

Игра на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

В составе «Реала» мячи забили Родриго (18-я минута), Федерико Вальверде (36-я). У «Атлетико» отличился Марио Эрмосо (83-я).

«Реал» (18 очков) лидирует в чемпионате Испании. «Атлетико» (десять) располагается на седьмой строчке.

Ранее Анчелотти выиграл 100-й матч в Лиге чемпионов по футболу в качестве тренера.