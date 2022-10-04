Сёмин: моя тренерская карьера не завершена

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что продолжает тренерскую карьеру и завершать её пока не планирует.

«Моя тренерская карьера есть и продолжается, не завершена. Я продолжаю работать», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

«Локомотив» под руководством Сёмина три раза выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок, три раза — Суперкубок страны. 75-летний специалист ушёл из столичного клуба в 2020 году.

Железнодорожники в чемпионате России сезона-2022/23 по итогам десяти туров с девятью очками занимают 12-е место.

Ранее Сёмин заявил, что подмосковные «Химки» после увольнения главного тренера Сергея Юрана не выиграют ни одного матча до конца сезона‑2022/23.