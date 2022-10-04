Сёмин: моя тренерская карьера не завершена
- РИА Новости
«Моя тренерская карьера есть и продолжается, не завершена. Я продолжаю работать», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
«Локомотив» под руководством Сёмина три раза выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок, три раза — Суперкубок страны. 75-летний специалист ушёл из столичного клуба в 2020 году.
Железнодорожники в чемпионате России сезона-2022/23 по итогам десяти туров с девятью очками занимают 12-е место.
Ранее Сёмин заявил, что подмосковные «Химки» после увольнения главного тренера Сергея Юрана не выиграют ни одного матча до конца сезона‑2022/23.