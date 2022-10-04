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Холанд: ем папину лазанью перед домашними матчами — это даёт плоды

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд объяснил свою высокую результативность в матчах домашней едой.

«Перед каждым домашним матчем я ел папину лазанью — и это даёт свои плоды, судя по всему. Так что он, наверное, добавляет какой-то особенный ингредиент. Я почти не помогаю ему. В основном просто лежу на диване и слежу за ним. Вот как всё устроено», — приводит слова Холанда Daily Mail.

Игрок принял участие в восьми матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2022/23, в которых он забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

Норвежскому футболисту понадобилось восемь матчей для того, чтобы догнать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ. Португальцу потребовалось 232 матча.

Ранее отец Холанда, Альф-Инге Холанд, высказался о будущем своего сына.

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