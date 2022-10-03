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Хави предположил, что «Барселона» и «Интер» поспорят за второе место в группе ЛЧ

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о двухматчевом противостоянии с «Интером» в рамках третьего и четвертого туров группового этапа Лиги чемпионов.
Хави предположил, что «Барселона» и «Интер» поспорят за второе место в группе ЛЧ
  • Gettyimages.ru

«Меня не напрягает, что эти две игры будут так близки друг к другу. Кажется, «Барса» и «Интер» будут бороться между собой за второе место в группе. Мы обе уступили «Баварии» и вбили себе в голову, что больше не можем проигрывать», — цитирует Хави Sport.es.

«Интер» примет «Барселону» 4 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры — в 22:00 мск.

«Барселона» с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов-2022/23. «Интер» с тем же количеством очков расположился на третьей позиции. На первом месте находится «Бавария» (шесть).

Ранее Хави ответил на вопрос о возвращении аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в стан сине-гранатовых.

 

 

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