Хави — о возвращении Месси в «Барселону»: сейчас не время говорить об этом
- AFP
«Посмотрим, что скажет Лео. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг, но сейчас не время об этом говорить. Мы также не оказываем ему никаких услуг. Пусть наслаждается отдыхом в Париже, а там посмотрим», — цитирует Хави Sport.es.
Напомним, что Месси перешёл в ПСЖ летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.
Действующий контракт 35-летнего футболиста с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.
Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что Месси готов продлить контракт с ПСЖ.