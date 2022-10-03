Хави — о возвращении Месси в «Барселону»: сейчас не время говорить об этом

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возвращении аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в стан сине-гранатовых.

«Посмотрим, что скажет Лео. Я желаю ему всего наилучшего, он мой друг, но сейчас не время об этом говорить. Мы также не оказываем ему никаких услуг. Пусть наслаждается отдыхом в Париже, а там посмотрим», — цитирует Хави Sport.es.

Напомним, что Месси перешёл в ПСЖ летом 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Месси готов продлить контракт с ПСЖ.