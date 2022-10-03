Сторожук — о матче с «Крыльями Советов»: непросто нам приходится из-за кадровых проблем

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

«Непросто нам приходится из-за кадровых проблем. Сегодня центрального нападающего играл Никита Кривцов, который там никогда за всю карьеру не играл. И Бородин у нас заболел коронавирусом. Если есть какие-то моменты с ротацией, то линия атаки, конечно… У нас нет замен пока Кордобе», — цитирует Сторожука «Чемпионат».

Игра, которая прошла на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счётом 0:0.

«Крылья Советов» с 11 очками находятся на 11-й позиции. «Краснодар» (21) занимает пятое место в чемпионате России.

Кордоба получил двухматчевую дисквалификацию. В первом тайме матча «Краснодар» — ЦСКА главный судья встречи Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота краснодарской команды. В перерыве футболист грубо оскорбил арбитров встречи.

Ранее Сторожук высказался о ситуации с контрактом вратаря Матвея Сафонова.