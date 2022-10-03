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Осинькин считает, что «Крылья Советов» были ближе к победе, чем «Краснодар»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что в матче 11‑го тура чемпионата России с «Краснодаром» самарская команда была ближе к победе.
Осинькин считает, что «Крылья Советов» были ближе к победе, чем «Краснодар»
  • РИА Новости

«Считаю, у нас была хорошая игра. Мы были гораздо ближе к победе. Конечно, хотелось бы, чтобы мы такие матчи выигрывали, но пока не залетает у нас то, что должно залетать», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на стадионе «Солидарность Арена», завершилась со счётом 0:0.

«Крылья Советов» с 11 очками находятся на 11-й позиции. «Краснодар» (21) занимает пятое место в чемпионате России.

Ранее нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко раскритиковал состояние поля Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже после матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Факелом».

 

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