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Форвард «Крыльев Советов» Цыпченко о стадионе в Воронеже: здесь можно выращивать картошку

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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко раскритиковал состояние поля Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже после матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Факелом».
Форвард «Крыльев Советов» Цыпченко о стадионе в Воронеже: здесь можно выращивать картошку
  • Gettyimages.ru

«Возвращаться в родной город приятно, потому что здесь прошло моё детство. Сама игра получилась тяжёлой из-за ужасного поля. Я таких никогда, наверное, не видел. Здесь можно выращивать и картошку, и всё остальное. Наверное, оно для этого», — цитирует Цыпченко «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Центральный» в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Игоря Осинькина. Мяч забил сербский полузащитник самарского клуба Александр Чиркович (6-я минута).

«Крылья» с шестью очками занимают второе место в группе B, «Факел» расположился на четвёртом месте, не набрав ни одного очка.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча с «Факелом».

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