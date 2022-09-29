Форвард «Крыльев Советов» Цыпченко о стадионе в Воронеже: здесь можно выращивать картошку
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«Возвращаться в родной город приятно, потому что здесь прошло моё детство. Сама игра получилась тяжёлой из-за ужасного поля. Я таких никогда, наверное, не видел. Здесь можно выращивать и картошку, и всё остальное. Наверное, оно для этого», — цитирует Цыпченко «Матч ТВ».
Игра на стадионе «Центральный» в Воронеже завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Игоря Осинькина. Мяч забил сербский полузащитник самарского клуба Александр Чиркович (6-я минута).
«Крылья» с шестью очками занимают второе место в группе B, «Факел» расположился на четвёртом месте, не набрав ни одного очка.
Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча с «Факелом».