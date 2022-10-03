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Янчук — о поражениях Карацева: он подустал

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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение Аслана Карацева на старте турнира категории ATP 500 в Астане.
Янчук — о поражениях Карацева: он подустал
  • РИА Новости

«Карацев подустал. Потому что подъёмы и спады закономерны в игре больших мастеров из-за больших нагрузок и постоянных выступлений. Это можно отнести к такому закономерному спаду. И где-то, может быть, ещё и психология», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российскому теннисисту стоит прийти в себя. По его словам, Карацеву стоит подняться без дальнейшего падения.

Карацев уступил китайцу Чжан Чжичжэню в трёх сетах — 6:4, 4:6, 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Призовой фонд соревнований составит $1,9 млн.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский поделился мнением от выступления российских теннисистов Андрея Рублёва и Аслана Карацева в первом круге турнира в Астане (Казахстан).

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