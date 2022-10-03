Карякин проиграл 10-летнему шахматисту в сеансе одновременной игры

Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл десятилетнему шахматисту Матвею Юрасову в сеансе одновременной игры на турнире «Шахматные звёзды» в Москве.

«Я играл чёрными, и партия продлилась ходов 40. Очень доволен, что получилось победить», — цитирует Юрасова ТАСС.

Карякин является вице-чемпионом мира по шахматам, чемпионом мира по рапиду в 2012 году и блицу в 2016-м.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин ответил на вопрос об отношении к частичной мобилизации.