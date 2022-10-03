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Карякин — о мобилизации: прикрываться за шахматной доской я не собираюсь

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил на вопрос об отношении к частичной мобилизации.
Карякин — о мобилизации: прикрываться за шахматной доской я не собираюсь
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что мне, как и многим другим гражданам России, тоже может прийти повестка. Придёт — значит придёт. По крайней мере, прикрываться за шахматной доской я не собираюсь», — цитирует Карякина РИА Новости.

Он добавил, что не в курсе по поводу брони от Министерства спорта России или ОКР.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос, приходила ли ему повестка в военкомат.

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