Игонин — о частичной мобилизации: у меня есть некий опыт, я отслужил в спортроте
- РИА Новости
«Повестка мне пока не приходила. Здесь же вопрос в том, в каких условиях должны приходить повестки. Я надеюсь, в этом разберутся. И это не будет новостью, особенно для тех, кто реально понимает, что пока он не подходит по параметрам. У меня есть некий опыт, я отслужил в спортроте», — цитирует Игонина «Спорт-Экспресс».
По его мнению, для решения этой задачи в России достаточно людей, имеющих больший опыт в данном вопросе.
Игонин известен по выступлениям за «Зенит», «Анжи» и «Сатурн». В составе санкт-петербургского клуба в 1999 году выиграл Кубок России по футболу.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщил, что один из местных спортсменов по ошибке получил повестку в военкомат.