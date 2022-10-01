Игонин — о частичной мобилизации: у меня есть некий опыт, я отслужил в спортроте

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос, приходила ли ему повестка в военкомат.

«Повестка мне пока не приходила. Здесь же вопрос в том, в каких условиях должны приходить повестки. Я надеюсь, в этом разберутся. И это не будет новостью, особенно для тех, кто реально понимает, что пока он не подходит по параметрам. У меня есть некий опыт, я отслужил в спортроте», — цитирует Игонина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, для решения этой задачи в России достаточно людей, имеющих больший опыт в данном вопросе.

Игонин известен по выступлениям за «Зенит», «Анжи» и «Сатурн». В составе санкт-петербургского клуба в 1999 году выиграл Кубок России по футболу.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщил, что один из местных спортсменов по ошибке получил повестку в военкомат.