Васильев рассказал, как спортсмену из Санкт-Петербурга по ошибке прислали повестку
- РИА Новости
«У нас был случай, но там ошибочная повестка. Один спортсмен, который является студентом дневного отделения. Но он предъявил справку об учёбе в институте. Повестка была отозвана», — цитирует Васильева РИА Новости.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Васильев завоевал золотую олимпийскую медаль в эстафете 4х7,5 км на Играх в Сараево и Калгари в 1984 и 1988 годах соответственно. Также в этой дисциплине он в составе национальной команды занимал первое и второе места на чемпионатах мира.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о частичной мобилизации.