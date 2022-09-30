военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Васильев рассказал, как спортсмену из Санкт-Петербурга по ошибке прислали повестку

Короткая ссылка
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщил, что один из местных спортсменов по ошибке получил повестку в военкомат.
Васильев рассказал, как спортсмену из Санкт-Петербурга по ошибке прислали повестку
  • РИА Новости

«У нас был случай, но там ошибочная повестка. Один спортсмен, который является студентом дневного отделения. Но он предъявил справку об учёбе в институте. Повестка была отозвана», — цитирует Васильева РИА Новости.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Васильев завоевал золотую олимпийскую медаль в эстафете 4х7,5 км на Играх в Сараево и Калгари в 1984 и 1988 годах соответственно. Также в этой дисциплине он в составе национальной команды занимал первое и второе места на чемпионатах мира.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о частичной мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить