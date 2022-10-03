Защитник «Интера» Дармиан — о матче с «Барселоной» в ЛЧ: мы не хуже соперника

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан высказался о предстоящем матче третьего тура Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мы знаем, что завтра будет очень важный и сложный матч. У них есть отличные игроки, которые очень сильны индивидуально. Но мы не хуже соперника, что и должны доказать завтра вечером», — цитирует Дармиана Inter News.

Он также подчеркнул, что итальянский клуб должен играть решительно и внимательно с «Барселоной».

«Интер» примет «Барселону» 4 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рискует пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы.