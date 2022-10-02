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SportMediaset: нападающий «Интера» Мартинес рискует пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы

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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получил повреждение бедра в матче Серии А с «Ромой» и может пропустить матч группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
SportMediaset: нападающий «Интера» Мартинес рискует пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы
  • Gettyimages.ru

Есть риск, что аргентинский футболист не успеет восстановиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает SportMediaset.

Уточняется, что форвард доигрывал матч с «Ромой», однако тренерский штаб команды может принять решение касательно здоровья футболиста.

«Интер» примет «Барселону» 4 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее «Интер» проиграл «Роме» в матче восьмого тура итальянской Серии А.

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