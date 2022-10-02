SportMediaset: нападающий «Интера» Мартинес рискует пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получил повреждение бедра в матче Серии А с «Ромой» и может пропустить матч группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

Gettyimages.ru