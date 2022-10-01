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«Интер» потерпел поражение в домашнем матче от «Ромы»

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«Интер» проиграл «Роме» в матче восьмого тура итальянской Серии А.
«Интер» потерпел поражение в домашнем матче от «Ромы»
  • Gettyimages.ru

Матч прошёл на стадионе «Сан-Сиеро» и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Ромы» забитыми мячами отметились Пауло Дибала (39-я минута) и Крис Смоллинг (75-я). Единственный мяч «Интера» забил Федерико Димарко (30-я). После восьми туров Серии А «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Интер» находится на седьмой строчке с 12 очками. 

Ранее сообщалось, что в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» дома обыграл «Торино».

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