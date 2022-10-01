«Наполи» дома обыграл «Торино»
- AFP
Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Наполи» забитыми мячами отметились Андре Замбо Ангисса (шестая минута, 12-я) и Хвича Кварацхелия (37-я). Единственный мяч «Торино» забил Арнальдо Антонио Санабрия на 44-й минуте.
После восьми туров Серии А «Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице с 20 очками. «Торино» находится на девятой строчке с десятью очками.
Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч с «Наполи» восьмого тура Серии А.