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«Наполи» дома обыграл «Торино»

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В матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» дома обыграла «Торино».
«Наполи» дома обыграл «Торино»
  • AFP

Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Наполи» забитыми мячами отметились Андре Замбо Ангисса (шестая минута, 12-я) и Хвича Кварацхелия (37-я). Единственный мяч «Торино» забил Арнальдо Антонио Санабрия на 44-й минуте.

После восьми туров Серии А «Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице с 20 очками. «Торино» находится на девятой строчке с десятью очками.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч с «Наполи» восьмого тура Серии А.

 

 

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