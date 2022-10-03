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Тен Хаг — об адаптации Каземиро в МЮ: он найдёт себя в команде

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об адаптации в команде опорного полузащитника Каземиро.
Тен Хаг — об адаптации Каземиро в МЮ: он найдёт себя в команде
  • Gettyimages.ru

«В тот день, когда мы подписали его, мы начали побеждать, это повлияло на всю команду. Но я уверен, что переход Каземиро будет важен для нас в долгосрочной и краткосрочной перспективе, он найдёт себя в команде, но это должно произойти естественным образом», — цитирует тен Хага The Sun.

Хавбек подписал соглашение с МЮ до 2026 года. 30-летний бразилец выступал за «Реал» с 2013 года. Всего в составе «сливочных» он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

За 30-летнего Каземиро «Манчестер Юнайтед» заплатил мадридскому «Реалу» €70,65 млн.

Ранее британский журналист назвал тен Хага «высокомерным придурком» из-за отношения к форварду Криштиану Роналду.

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