ТАСС: Трусова подала заявление в федерацию на переход в группу Соколовской

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова подала заявление в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход в группу Светланы Соколовской.

«Сегодня Трусова была в федерации. Она привезла заявление, подписанное всеми сторонами, о переходе к Соколовской», — сообщает источник ТАСС.

СМИ сообщали, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Она под его руководством завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.

Ранее Кондратюк отказался комментировать уход Трусовой из группы Тутберидзе.