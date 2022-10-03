ТАСС: Трусова подала заявление в федерацию на переход в группу Соколовской
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«Сегодня Трусова была в федерации. Она привезла заявление, подписанное всеми сторонами, о переходе к Соколовской», — сообщает источник ТАСС.
СМИ сообщали, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.
Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Она под его руководством завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году.
Ранее Кондратюк отказался комментировать уход Трусовой из группы Тутберидзе.