Гришин считает, что футболист уровня Языджи усилит ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин заявил, что футболист турецкого «Трабзонспора» Юсуф Языджи мог бы усилить армейский клуб.

«Языджи — хороший футболист, а такой всегда может усилить команду, но ЦСКА имеет не только сбалансированный состав, но и качественную скамейку запасных», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

По его словам, у армейского клуба на данный момент всё хорошо. Он также подчеркнул, что ЦСКА борется с петербургским клубом за первое место в турнирной таблице.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В начале сентября турецкий полузащитник подписал контракт с «Трабзонспором».

Ранее Адем Чебеджи, агент бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в Россию.