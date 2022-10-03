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Гришин считает, что футболист уровня Языджи усилит ЦСКА

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин заявил, что футболист турецкого «Трабзонспора» Юсуф Языджи мог бы усилить армейский клуб.
Гришин считает, что футболист уровня Языджи усилит ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Языджи — хороший футболист, а такой всегда может усилить команду, но ЦСКА имеет не только сбалансированный состав, но и качественную скамейку запасных», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

По его словам, у армейского клуба на данный момент всё хорошо. Он также подчеркнул, что ЦСКА борется с петербургским клубом за первое место в турнирной таблице.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В начале сентября турецкий полузащитник подписал контракт с «Трабзонспором».

Ранее Адем Чебеджи, агент бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в Россию.

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