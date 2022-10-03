Агент рассказал, что Языджи скучает по ЦСКА

Адем Чебеджи, агент бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в Россию.

«Языджи скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Может ли он вернуться? Кто знает. Мы очень любили Россию, и это прекрасное место», — цитирует Адема Чебеджи Metaratings.

По его словам, футболист счастлив вернуться на турецкий чемпионат. При этом Чебеджи отметил, что надеется на скорое возвращение российских команд в еврокубки.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В начале сентября турецкий полузащитник подписал контракт с «Трабзонспором».

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.