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Агент рассказал, что Языджи скучает по ЦСКА

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Адем Чебеджи, агент бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в Россию.
Агент рассказал, что Языджи скучает по ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Языджи скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Может ли он вернуться? Кто знает. Мы очень любили Россию, и это прекрасное место», — цитирует Адема Чебеджи Metaratings.

По его словам, футболист счастлив вернуться на турецкий чемпионат. При этом Чебеджи отметил, что надеется на скорое возвращение российских команд в еврокубки.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейскую команду 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В начале сентября турецкий полузащитник подписал контракт с «Трабзонспором».

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

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