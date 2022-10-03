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Агент Яковлева не исключил, что форвард ЦСКА может отправиться в аренду зимой

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Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, рассказал, что нападающий может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно.
Агент Яковлева не исключил, что форвард ЦСКА может отправиться в аренду зимой
  • РИА Новости

«С «Химками» он вышел на полчаса, больше Заболотного отыграл. В команде есть конкуренция. Чалов, который играет на позиции чистого нападающего, сейчас здорово выглядит. Нас не отпустили в аренду, были варианты из РПЛ», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

По его словам, в клубе тогда сказали, что форвард нужен команде из-за матчей Кубка России. Он также подчеркнул, что Яковлев терпит, как и должен профессиональный футболист.

«Надо работать, вот и всё. Зимой в аренду? Вполне возможно», — заключил Железняков.

20-летний Яковлев является воспитанником ЦСКА. Он провёл за армейский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после дебюта за сборную Колумбии.

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