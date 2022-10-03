Бышовец: смена тренеров — возможная причина того, что сейчас происходит с «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал турнирное положение столичного клуба после 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Смена тренеров — возможная причина того, что сейчас происходит с «Динамо». Отсюда и проблемы — отсутствие диалога, новый чемпионат, новые игроки. Необходимо время, чтобы принять решение по тренеру», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

По его словам, ещё роль в команде сыграло то, что ключевые футболисты команды покинули клуб. Он также отметил, что отсутствие игроков повлияло на результат и качество игры «Динамо».

«К сожалению, неудачи прошлого года, наверное, повлияли на психологическое состояние игроков», — заключил Бышовец.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Ахмата» (1:2). Московский клуб (16) располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Ранее бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о кризисной ситуации в московской команде в текущем сезоне.