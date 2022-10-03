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Шахматистка Горячкина рассказала, почему участвует в соревнованиях среди мужчин

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Российская шахматистка Александра Горячкина объяснила, почему выступает в турнирах среди мужчин.
Шахматистка Горячкина рассказала, почему участвует в соревнованиях среди мужчин
  • РИА Новости

«Женские турниры сейчас не проводятся. Если бы они проводились, я бы в них играла. Обидно, что ФИДЕ в год женских шахмат провела только один этап Гран-при», — цитирует Горячкину ТАСС.

Шахматистка также призналась, что брать призовые места в мужских турнирах у неё практически не получается.

Напомним, что в сентябре Горячкина участвовала в турнире женского Гран-при, который проходил в Астане. По итогам соревнований российская шахматистка заняла второе место, набрав 7,5 очков. Выиграла соревнования её соотечественница Екатерина Лагно (восемь очков).

Ранее российский шахматист Владимир Крамник назвал Яна Непомнящего фаворитом в предстоящем матче с Дин Лижэнем за мировую шахматную корону.

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