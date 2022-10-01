Крамник назвал Непомнящего фаворитом в матче за мировую шахматную корону

Российский шахматист Владимир Крамник считает Яна Непомнящего фаворитом в предстоящем матче с Дин Лижэнем за мировую шахматную корону.

«По моему профессиональному ощущению, Ян — фаворит. Но сбрасывать со счетов Дин Лижэня неправильно, он колоссальный шахматист. Просто он порой играет немного неровно», — цитирует Крамника РИА Новости.

По его мнению, китайский шахматист нестабилен. При этом Крамник отметил, что Лижэнь может выдать фантастическую игру.

Напомним, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен в июле отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с Непомнящим. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации. Вместо него россиянин весной 2023 года встретится с занявшим второе место на турнире претендентов Лижэнем.

Ранее сообщалось, что Непомнящий остался на третьем месте в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).