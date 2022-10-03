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Агент Головина: «Монако» в оптимальных кондициях, чтобы побороться с ПСЖ за чемпионство

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил шансы команды на чемпионство во французской Лиге 1.
Агент Головина: «Монако» в оптимальных кондициях, чтобы побороться с ПСЖ за чемпионство
  • РИА Новости

«Считаю, что «Монако» в оптимальных кондициях, чтобы побороться с ПСЖ за первую строчку турнирной таблицы. Это было видно по их игре. Сейчас команда набрала неплохой ход, это видно и по результатам, и по игре», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

«Монако» (17 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует ПСЖ (25 очков).

Напомним, что Головин вошёл в символическую сборную девятого тура чемпионата Франции после победы над «Нантом» (4:1). Россиянин отметился результативной передачей в матче.

Ранее Головин заявил, что ему приятно быть в одной сборной с ведущими игроками Лиги 1.

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