Агент Головина: «Монако» в оптимальных кондициях, чтобы побороться с ПСЖ за чемпионство
- РИА Новости
«Считаю, что «Монако» в оптимальных кондициях, чтобы побороться с ПСЖ за первую строчку турнирной таблицы. Это было видно по их игре. Сейчас команда набрала неплохой ход, это видно и по результатам, и по игре», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
«Монако» (17 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует ПСЖ (25 очков).
Напомним, что Головин вошёл в символическую сборную девятого тура чемпионата Франции после победы над «Нантом» (4:1). Россиянин отметился результативной передачей в матче.
Ранее Головин заявил, что ему приятно быть в одной сборной с ведущими игроками Лиги 1.