Головин: приятно быть в одной сборной с ведущими игроками Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от попадания в символическую сборную девятого тура Лиги 1 после победы над «Нантом».

«Победа и хорошая игра — это всегда командная работа, поэтому не стоит выделять кого-то одного. Но повторю, быть в одной сборной, пусть она и условная, с ведущими игроками Лиги 1 очень приятно», — цитирует Головина Sport24.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Филиппа Клемана. Головин отметился результативной передачей в матче.

«Монако» (17 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Нант» (семь очков) располагается на 16-й позиции.

Ранее «Пари Сен-Жермен» переиграл на своём поле «Ниццу» в матче девятого тура чемпионата Франции.