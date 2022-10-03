Головин: приятно быть в одной сборной с ведущими игроками Лиги 1
- РИА Новости
«Победа и хорошая игра — это всегда командная работа, поэтому не стоит выделять кого-то одного. Но повторю, быть в одной сборной, пусть она и условная, с ведущими игроками Лиги 1 очень приятно», — цитирует Головина Sport24.
Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Филиппа Клемана. Головин отметился результативной передачей в матче.
«Монако» (17 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Нант» (семь очков) располагается на 16-й позиции.
Ранее «Пари Сен-Жермен» переиграл на своём поле «Ниццу» в матче девятого тура чемпионата Франции.