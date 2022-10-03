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Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2»

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Российский специалист Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».
Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2»
  • РИА Новости

По информации Sport24, в пресс-службе «Зенита» подчеркнули, что информация о том, что Радимов был уволен по решению руководства, не соответствует действительности.

Отмечается, что специалист займёт должность советника по развитию молодёжного футбола.

Напомним, что Радимов возглавлял команду с 2018 года. Он также работал в фарм-клубе «Зенита» с 2013 по 2017 год.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Андрею Мостовому не всегда хватает хладнокровия в матчах за «Зенит».

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