Капитан «Рейнджерс» рассказал об отношении Панарина к тренировкам

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба рассказал об отношении российского нападающего Артемия Панарина к тренировочному процессу.

«Работу, которую он проделывает, совершает далеко не каждый игрок. Вы никогда этого не видите. Вы думаете, что Панарин забавный, но он очень усердно тренируется», — цитирует Трубу Lohud.

По его словам, российский хоккеист приезжает первым на тренировки. При этом Труба отметил, что зачастую Панарин занимается индивидуально, отрабатывая навыки делать точные передачи.

В минувшем сезоне россиянин провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 96 очков (22 гола + 74 передачи). В плей-офф он сыграл 20 встреч, забросил шесть шайб и отметился десятью пасами.

Ранее Панарин раскритиковал свою игру в прошедшем плей-офф НХЛ.