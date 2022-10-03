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Капитан «Рейнджерс» рассказал об отношении Панарина к тренировкам

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Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба рассказал об отношении российского нападающего Артемия Панарина к тренировочному процессу.
Капитан «Рейнджерс» рассказал об отношении Панарина к тренировкам
  • Gettyimages.ru

«Работу, которую он проделывает, совершает далеко не каждый игрок. Вы никогда этого не видите. Вы думаете, что Панарин забавный, но он очень усердно тренируется», — цитирует Трубу Lohud.

По его словам, российский хоккеист приезжает первым на тренировки. При этом Труба отметил, что зачастую Панарин занимается индивидуально, отрабатывая навыки делать точные передачи.

В минувшем сезоне россиянин провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 96 очков (22 гола + 74 передачи). В плей-офф он сыграл 20 встреч, забросил шесть шайб и отметился десятью пасами.

Ранее Панарин раскритиковал свою игру в прошедшем плей-офф НХЛ.

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