Панарин раскритиковал свою игру в прошедшем плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о своём выступлении в прошедшем плей-офф Кубка Стэнли.

«После плей-офф сказал, что разочарован своей игрой и нужно воспринимать это как урок. (Сказал. — RT) Что стану лучше. Было ли что-то в плей-офф, что хочу перенести в этот сезон? Я в принципе, наверное, должен просто вернуть свою игру, которую я демонстрировал в «Коламбусе» и первый год в Нью-Йорке. Больше играть с шайбой, больше движения», — заявил Панарин в видео, опубликованном на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По его словам, последние несколько лет приходилось действовать преимущественно на фланге, но к этому быстро приспосабливались соперники. По мнению хоккеиста, ему нужно перемещаться по всему льду, чтобы прогрессировать. При этом Панарин отметил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» старается играть попроще, поэтому команде тяжело развиваться и демонстрировать зрелищный хоккей.

В минувшем сезоне россиянин провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 96 очков (22 гола + 74 передачи). В плей-офф он сыграл 20 встреч, забросил шесть шайб и отметился десятью пасами.

Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о своей роли в команде.