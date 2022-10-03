Обляков: ситуацию в стране знаю, но тяжело об этом говорить

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об отношении к частичной мобилизации.

«Были ли случаи, что приходили повестки родственникам и знакомым? Есть случаи разные. Ситуацию в стране знаю, но тяжело об этом говорить. Знаю, что она непростая», — цитирует Облякова «Чемпионат».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

В нынешнем сезоне Обляков сыграл в 13 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал об обстановке в команде на фоне частичной мобилизации в России.