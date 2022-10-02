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Защитник «Химок» Тихий — о мобилизации: мы люди подневольные

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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал об обстановке в команде на фоне частичной мобилизации в России.
Защитник «Химок» Тихий — о мобилизации: мы люди подневольные
  • РИА Новости

«У нас все ребята настроены, хотят побеждать в каждом матче. Мобилизация? У меня тоже есть знакомые и друзья, но что мы можем сделать? Мы люди подневольные. Нам остаётся играть в футбол», — цитирует Тихого Sport24.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос, приходила ли ему повестка в военкомат.

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