Защитник «Химок» Тихий — о мобилизации: мы люди подневольные
- РИА Новости
«У нас все ребята настроены, хотят побеждать в каждом матче. Мобилизация? У меня тоже есть знакомые и друзья, но что мы можем сделать? Мы люди подневольные. Нам остаётся играть в футбол», — цитирует Тихого Sport24.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос, приходила ли ему повестка в военкомат.