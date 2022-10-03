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Агент рассказал, что Николич не планирует возвращаться в Россию

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Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, сообщил, что специалист не думает о возвращении в Россию.
Агент рассказал, что Николич не планирует возвращаться в Россию
  • Gettyimages.ru

«У Марко всё хорошо. Конечно, он следит за РПЛ. Есть ли у него интерес вернуться в «Локомотив» или, например, возглавить «Динамо»? На данный момент у него нет планов возвращаться», — цитирует Йоксимовича Metaratings.

Сербский тренер возглавлял «железнодорожников» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль РПЛ и выиграл Кубок России.

Напомним, что Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру «Локомотива» в сезоне-2022/23.

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