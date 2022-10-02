Непомнящий — о ситуации в «Локомотиве»: когда нет результата, здесь даже нечего обсуждать
- РИА Новости
«С «Локомотивом» ситуацию никак не могу прокомментировать. Многие говорят, что необходима перестановка в тренерском штабе? Когда нет результата, здесь даже нечего обсуждать», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.
Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.
«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом».