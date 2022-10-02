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Непомнящий — о ситуации в «Локомотиве»: когда нет результата, здесь даже нечего обсуждать

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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру «Локомотива» в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Непомнящий — о ситуации в «Локомотиве»: когда нет результата, здесь даже нечего обсуждать
  • РИА Новости

«С «Локомотивом» ситуацию никак не могу прокомментировать. Многие говорят, что необходима перестановка в тренерском штабе? Когда нет результата, здесь даже нечего обсуждать», — цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом».

 

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