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Колосков считает, что в «Локомотиве» нужно менять всех тренеров и совет директоров

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 11-го тура чемпионата России с «Уралом».
Колосков считает, что в «Локомотиве» нужно менять всех тренеров и совет директоров
  • РИА Новости

«Судя по всему, в «Локомотиве» не только потеряно управление клубом, но и сам тренировочный процесс не соответствует требованиям. А как иначе объяснить вчерашние 0:4, а потом 2:4? Большие деньги потрачены на приобретение игроков, но нет не только результата, но и игры тоже», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что он не видит другого пути, как менять текущий менеджмент команды, тренеров и совет директоров.

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о политике Томаса Цорна в выборе наставника команды.

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