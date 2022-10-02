Колосков считает, что в «Локомотиве» нужно менять всех тренеров и совет директоров
- РИА Новости
«Судя по всему, в «Локомотиве» не только потеряно управление клубом, но и сам тренировочный процесс не соответствует требованиям. А как иначе объяснить вчерашние 0:4, а потом 2:4? Большие деньги потрачены на приобретение игроков, но нет не только результата, но и игры тоже», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что он не видит другого пути, как менять текущий менеджмент команды, тренеров и совет директоров.
Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.
«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.
Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о политике Томаса Цорна в выборе наставника команды.