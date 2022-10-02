Кузьмичёв объяснил, чем руководствуется Цорн при назначении главных тренеров
- РИА Новости
«Если проанализировать, то все решения Цорна о назначении тренеров зависят от их управляемости, чтобы он мог решать свои вопросы. Никакого тренерского таланта, достижений ни у одного из них я не увидел», — цитирует Кузмичёва «Спорт-Экспресс».
Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.
«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.
Йозеф Циннбауэр возглавил «Локомотив» 30 июня.
Ранее главный тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал результат матча с «Уралом».