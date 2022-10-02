Кузьмичёв объяснил, чем руководствуется Цорн при назначении главных тренеров

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о политике Томаса Цорна в выборе наставника команды.

«Если проанализировать, то все решения Цорна о назначении тренеров зависят от их управляемости, чтобы он мог решать свои вопросы. Никакого тренерского таланта, достижений ни у одного из них я не увидел», — цитирует Кузмичёва «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Йозеф Циннбауэр возглавил «Локомотив» 30 июня.

Ранее главный тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал результат матча с «Уралом».