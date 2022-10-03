Ребров считает волевую победу «Спартака» над «Пари НН» особенно хорошей

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал победу красно-белых над «Пари НН» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Победы на характере особенно хороши. Спасибо всем, кто был с нами!» — написал Ребров в своём Telegram-канале.

«Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Пари НН» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29 очков).

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.