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Ребров считает волевую победу «Спартака» над «Пари НН» особенно хорошей

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Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал победу красно-белых над «Пари НН» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
Ребров считает волевую победу «Спартака» над «Пари НН» особенно хорошей
  • РИА Новости

«Победы на характере особенно хороши. Спасибо всем, кто был с нами!» — написал Ребров в своём Telegram-канале.

«Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Пари НН» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29 очков).

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.

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