военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шавло: Промес — лучший игрок «Спартака» за всё время

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Шавло: Промес — лучший игрок «Спартака» за всё время
  • РИА Новости

«Для меня Квинси — это лучший игрок, который был в «Спартаке» за всё время. Он стабилен. Даже после перехода в «Севилью» Промес был на связи с клубом. «Спартак» — это его команда», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Промес лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив девять мячей и сделав четыре результативные передачи.

«Спартак» после 11 туров РПЛ занимает четвёртое место (22 очка).

Ранее Александр Селихов не стал отвечать на вопрос об истекающем контракте со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить