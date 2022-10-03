Шавло: Промес — лучший игрок «Спартака» за всё время

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Для меня Квинси — это лучший игрок, который был в «Спартаке» за всё время. Он стабилен. Даже после перехода в «Севилью» Промес был на связи с клубом. «Спартак» — это его команда», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Промес лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив девять мячей и сделав четыре результативные передачи.

«Спартак» после 11 туров РПЛ занимает четвёртое место (22 очка).

Ранее Александр Селихов не стал отвечать на вопрос об истекающем контракте со «Спартаком».