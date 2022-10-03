Зделар: команды РПЛ играют на уровне топ-клубов Европы

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением, что команды чемпионата России можно сравнить с топ-клубами Европы.

«В России нет проходных матчей, все соперники непростые. Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы», — цитирует Зделара «РБ Спорт».

По его словам, футболистам сложно играть матчи каждые три дня, потому что у лиги высокий уровень.

Напомним, что 1 октября ЦСКА на выезде одержал волевую победу над «Химками» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1.

ЦСКА с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 29 очками.

Ранее Александр Мостовой оценил шансы нападающего ЦСКА Фёдора Чалова стать лучшим бомбардиром в текущем сезоне чемпионата России.