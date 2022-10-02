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Мостовой: Чалов должен забивать и обгонять Промеса

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы нападающего ЦСКА Фёдора Чалова стать лучшим бомбардиром в текущем сезоне чемпионата России.
Мостовой: Чалов должен забивать и обгонять Промеса
  • РИА Новости

«Во-первых, хорошо, что Чалов съездил за границу, почувствовал, что такое конкуренция, испытал это на себе. Фёдор молодец, он — нападающий, должен забивать. Чалов в состоянии обогнать Промеса, потому что Промес всё же не центральный нападающий», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

24-летний форвард в феврале был взят в аренду «Базелем». В сезоне-2021/22 футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

После десяти туров чемпионата России гонку бомбардиров возглавляет нападающий «Спартака» Квинси Промес, на счету которого восемь забитых мячей. Чалов принял участие в 11 матчах за ЦСКА и забил семь мячей.

Ранее Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ростов».

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