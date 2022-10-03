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В Польше заявили о невозможности принять россиян и белорусов на Европейских играх

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Президент Европейских игр 2023 года Марцин Новак сообщил о том, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в турнире.
В Польше заявили о невозможности принять россиян и белорусов на Европейских играх
  • Gettyimages.ru

«Нет возможности принять их в Польше, потому что никто на это не согласится. Но, конечно, окончательное решение находится в руках Европейского олимпийского комитета», — цитирует Новака Inside the Games.

III Европейские игры пройдут в городе Кракове в 2023 году. Все олимпийские виды спорта, проводимые на Европейских играх, предоставят возможности для квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что федерации должны обеспечить подготовку российских спортсменов к ОИ-2024.

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