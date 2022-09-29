Поздняков заявил, что федерации должны обеспечить подготовку российских спортсменов к ОИ-2024
- РИА Новости
«Самая главная задача, чтобы спортсмены были во всеоружии и были готовы принять участие в этих соревнованиях, как только эта возможность появится. Все федерации должны обеспечить полноценную подготовку к соревнованиям, которые начнутся, я надеюсь, в начале следующего года. Самое важное, что у нас есть человеческий и материальный ресурс, которые мы применим для подготовки к 2024 году», — сказал Поздняков на форуме «Россия — спортивная держава».
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска российских спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов заявил, что сборная России выступит на летних Играх-2024 в Париже.