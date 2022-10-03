Рудковская: великие проходят два олимпийских цикла, а у Тутберидзе фигуристки горели в спорте недолго

Продюсер, совладелица академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о тренере Этери Тутберидзе на фоне ухода Александры Трусовой.

«У Тутберидзе прекрасные спортсменки! Но ни одна её чемпионка, к сожалению, не вернулась на олимпийский лёд. Они горели в спорте очень ярко, но очень недолго. Действительно великие спортсмены проходят два олимпийских цикла минимум», — написала Рудковская в Telegram-канале.

Она добавила, что великими спортсменов делает их долгожительство в спорте. Она отметила, что Александра Трусова достойна этого.

СМИ сообщают, что Александра перешла в группу Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. В конце сентября на контрольных прокатах Трусова представляла команду Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году фигуристка уже уходила из «Хрустального» к Евгению Плющенко. Она под его руководством завоевала бронзу чемпионата мира — 2021.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала новость о переходе Трусовой к Соколовской.