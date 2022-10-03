Бышовец: совершенно неясно, что может помешать «Зениту» взять золото РПЛ
- РИА Новости
«Ростов» сделал всё, чтобы оказать сопротивление «Зениту», но класс питерских игроков, особенно бразильцев, всё же сказался. Совершенно неясно, что может ему помешать взять очередное золото», — цитирует Бышовца «Известия».
«Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».
Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).
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