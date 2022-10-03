Хоккеист Лукин оштрафован на 2,2 млн рублей за дачу взятки за получение военного билета
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, он оштрафован на 2,2 млн рублей.
Напомним, что хоккеисты Анвар Сулейманов, Михаил Воробьёв и Владислав Лукин обвинялись в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.
Ранее Лукин признался в суде, что купил военный билет.