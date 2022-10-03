Хоккеист Лукин оштрафован на 2,2 млн рублей за дачу взятки за получение военного билета

Суд в Уфе вынес приговор бывшему хоккеисту «Салавата Юлаева» Владиславу Лукину за дачу взятки за уклонение от воинской обязанности.

Как пишет ТАСС, он оштрафован на 2,2 млн рублей.

Напомним, что хоккеисты Анвар Сулейманов, Михаил Воробьёв и Владислав Лукин обвинялись в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее Лукин признался в суде, что купил военный билет.