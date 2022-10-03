Холанд стал первым игроком АПЛ, оформившим хет-трик в трёх домашних матчах подряд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился хет-триком в матче девятого тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (6:3).

Норвежец стал первым футболистом в истории АПЛ, кому удалось оформить хет-трик в трёх подряд домашних играх. Холанд забивал по три мяча в матчах с «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Игрок принял участие в восьми матчах АПЛ в сезоне-2022/23, в которых он забил 14 мячей и сделал три результативных паса.

Ранее сообщалось, что Холанд сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ.