военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Холанд стал первым игроком АПЛ, оформившим хет-трик в трёх домашних матчах подряд

Короткая ссылка
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился хет-триком в матче девятого тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (6:3).
Холанд стал первым игроком АПЛ, оформившим хет-трик в трёх домашних матчах подряд
  • AP

Норвежец стал первым футболистом в истории АПЛ, кому удалось оформить хет-трик в трёх подряд домашних играх. Холанд забивал по три мяча в матчах с «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Игрок принял участие в восьми матчах АПЛ в сезоне-2022/23, в которых он забил 14 мячей и сделал три результативных паса.

Ранее сообщалось, что Холанд сравнялся с Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить