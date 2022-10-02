Зиньковский считает, что в пропущенном мяче от «Пари НН» есть его вина
- © Пресс-служба ФК "НН"
«Моя вина, хотел бы извиниться перед командой. Понимал, что если трону Майга, будет пенальти. Поэтому и не трогал его», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».
По его словам, в перерыве матча Гильермо Абаскаль зарядил футболистов «Спартака».
«Он сказал, что мы выиграем. Верил в нас и сказал, чтобы мы сами верили в себя», — добавил Зиньковский.
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я минута).
«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.
Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.