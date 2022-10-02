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Зиньковский считает, что в пропущенном мяче от «Пари НН» есть его вина

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о результате матча 11-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
Зиньковский считает, что в пропущенном мяче от «Пари НН» есть его вина
  • © Пресс-служба ФК "НН"

«Моя вина, хотел бы извиниться перед командой. Понимал, что если трону Майга, будет пенальти. Поэтому и не трогал его», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».

По его словам, в перерыве матча Гильермо Абаскаль зарядил футболистов «Спартака».

«Он сказал, что мы выиграем. Верил в нас и сказал, чтобы мы сами верили в себя», — добавил Зиньковский.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я минута).

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.

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