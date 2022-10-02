Галактионов — о поражении от «Спартака»: мне не в чем упрекнуть футболистов «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о поражении в матче 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».

«Первый тайм больше действовали от обороны, так как нужно было перекрыть определённые зоны «Спартака». Их игроки могли решить ход эпизода один в один, так как обладают мастерством. Мы старались не оставлять соперника в этой ситуации. Во втором играли более агрессивно. Моих футболистов не в чем упрекнуть, они бились», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я минута).

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.